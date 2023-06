Ecco la porta di ricarica del Tesla Cybertruck: come faremo con lo standard europeo?

La produzione del Tesla Cybertruck è sempre più vicina, in questi giorni infatti stanno spuntando molti dettagli prima sconosciuti - come ad esempio il frunk anteriore del pick-up e ora la posizione della porta di ricarica, che in Europa potrebbe dare qualche problema.

Tesla ha ovviamente progettato il suo pick-up elettrico pensando alle strade americane, tuttavia verrà venduto anche in Europa, dove fra l'altro per un certo periodo dopo la presentazione è stato addirittura possibile ordinare il Cybertruck lasciando 100 euro di anticipo. Proprio nel vecchio continente la porta di ricarica attualmente scelta da Tesla potrebbe dare qualche grattacapo e vi spieghiamo subito perché.

Come potete vedere nell'immagine pubblicata su Twitter, il connettore proprietario Tesla NACS è situato sul lato sinistro, appena dietro la ruota posteriore. Fin qui tutto ok, il Tesla NACS però - che negli USA sarà presto adottato anche da Ford, GM e Rivian - ha un connettore più piccolo del CCS Combo 2 utilizzato in Europa. A vedere le immagini sembrerebbe non esserci posto per un bocchettone CCS Combo 2, dunque il Cybertruck europeo potrebbe avere qualche problema - o avere una porta di ricarica posizionata altrove, anche se questo potrebbe complicare le cose a livello produttivo. Tesla ha disegnato il suo pick-up con lo standard NACS in mente, vedremo come penserà di risolvere la questione nei mesi a venire. Con un adattatore? Chissà...