Un esibizionista porta la sua Mercedes-AMG C63 ad un raduno, ma finisce malissimo

Le auto sportive hanno capacità dinamiche sicuramente più elevate rispetto a quelle standard, tanto da poter digerire anche eventuali track day, ma abusare delle loro prestazioni in un piazzale dal fondo piuttosto malandato è la peggior cosa che si possa fare, e il guidatore di questa Mercedes-AMG C63, ha bullizzato la sua auto senza ritegno.

Partiamo dal presupposto che quello che vedete in video è un car meeting tutt’altro che ben organizzato e privo di qualsivoglia misura di sicurezza. Il protagonista del video, dalle dubbie abilità di guida, si è infatti esibito in numerose derapate sfiorando più volte le persone presenti sul luogo, che in maniera altrettanto spregiudicata, si raggruppava nella piccola rotonda attorno a cui girava l’auto.

Dopo una prima sessione di sano esibizionismo, lo pneumatico posteriore sinistro ha dato forfait, esplodendo e danneggiando il fascione paraurti posteriore: un danno che, di per sé, suggerirebbe di farla finita, almeno ad una persona normale.

In questo caso ovviamente non è andata così, e dopo aver sostituito la gomma il guidatore della povera Mercedes è ripartito, continuando a mettere in mostra la sua scemenza assieme ad altri “colleghi”, che non perdevano l’occasione per sporgersi dai finestrini per sedersi sulle porte della vettura.

Come al solito, un bel gioco dura poco e se dura assai... succedono dei guai, infatti all’ennesima sbandata, l’auto si è imbattuta in una buca presente nell’asfalto disastrato del piazzale, e a pagarne le conseguenze è stata nuovamente la ruota posteriore sinistra, che facendo da perno ha addirittura sollevato l’auto da terra.

L’impatto ha danneggiato seriamente il cerchione, ma soprattutto il mozzo e gli organi della sospensione, che hanno messo la parola fine alla stupidità e alla noncuranza messa in mostra dai ragazzi immortalati in video.

