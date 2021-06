Porta la Corvette a riparare, ma il tecnico la lancia a 165 km/h

Un video appena pubblicato su YouTube e registrato dal Performance Data Recorder posto in una Chevrolet Corvette C8 mostra un tecnico mentre lancia la supercar a oltre 160 km/h. La vettura gli era stata assegnata per delle riparazioni, ma a quanto pare il proprietario non l'ha affatto lasciata in ottime mani.

L'esemplare in questione appartiene allo YouTuber Jaysmizle che non molti giorni fa, aveva deciso di portarla presso una concessionaria ufficiale Chevrolet per alcuni problemini. Il problema è però sorto quando, una volta ripreso possesso della vettura, si è accorto che l'odometro mostrava circa 26 chilometri più di prima.

Ovviamente Jaysmizle si è subito fiondato sul Performance Data Recorder, e ha scoperto che i due tecnici dell'officina avevano deciso di farsi un bel giretto appena dopo aver riparato la supercar. Ovviamente i test in strada da parte dei meccanici sono in genere regolarissimi, ma sia il chilometraggio che le velocità raggiunte erano più che sospetti.

In effetti il video estrapolato dalla telecamera di bordo evidenzia il fatto che, al minuto 17:45, i due passeggeri si stavano dando alla pazza gioia in extraurbana raggiungendo una velocità di 167 km/h. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, dovete sapere che su quel tratto di strada specifico il limite è di 105 km/h: in caso di multa o di segnalazione da parte di un autovelox, la questione si farebbe complicata.



Alla fine del video in alto il proprietario della Corvette Stingray esprime tutta la propria frustrazione in merito alla vicenda, ma non è ancora stato chiarito se abbia deciso o meno di mostrare le immagini ai dipendenti della concessionaria. In ogni caso siamo sicuri che in un modo o nell'altro il video giungerà anche a loro.



A proposito della supercar americana vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi a due esemplari di particolare interesse. Il primo è l'esemplare personalizzato dal cestista NBA Jordan Clarkson con uno stile peculiare: verniciatura in beige lucido e accattivanti interni in Morello Red. Il secondo invece è stato trasformato in un vero e proprio missile da drag race: la Corvette ha superato i 1.000 cavalli di potenza e impenna nello scatto da ferma.