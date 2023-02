Lascia l'auto a fare la revisione: pochi minuti dopo la ritrova al McDonald's

Immaginatevi di lasciare la vostra auto dal meccanico e di vederla pochi minuti dopo in giro, guidata dallo stesso meccanico. E' quello che è accaduto ad un utente di TikTok, tale euqir78, che ha appunto lasciato la sua vettura per un controllo per poi ritrovarsela poco dopo dal McDonald's.

Una vicenda che ha fatto il giro del web e che è diventata virale visto che lo stesso utente ha filmato il meccanico con la propria auto mentre si recava dal noto fast food, invece di controllare la stessa vettura. Il cliente si trovava presso un McDonald's quando si è visto arrivare il meccanico con la sua Ford Fiesta. Dopo di che, ha ordinato il cibo, l'ha ritirato, ed è tornato sulla Fiesta del cliente. Migliaia le persone che hanno commentato il fatto, e molti sono stati quelli che hanno replicato in maniera indignata.

In realtà c'è anche chi ha espresso vicinanza al meccanico, scusando il ragazzo anche se non si sa bene per quale ragione. Immaginatevi cosa sarebbe successo se fosse rimasto coinvolto in un incidente con la Fiesta del cliente: sicuramente una situazione non piacevole. Qualcosa di simile è infatti accaduto ad un meccanico che ha distrutto una Toyota Supra Mk4 contro un treno, un danno davvero ingente. In un'altra occasione, invece, un meccanico ha preso una Corvette di un cliente dando vita ad una gara clandestina a 240 km/h.

C'è anche chi ha ironizzato: “Non ti ha nemmeno chiesto se volessi qualcosa da mangiare o bere". Secondo quanto raccontato da euqir78 l'episodio si è verificato negli Stati Uniti, precisamente nello stato del Maryland, e l'uomo aveva lasciato la propria vettura per un'ispezione, una sorta di “revisione”, durante la quale vengono controllati i freni, le sospensioni, le emissioni e via discorrendo.

Subito dopo la vicenda curiosa, l'uomo si è recato in officina per chiedere spiegazioni sull'accaduto e i meccanici hanno risposto che il tutto rientrava nella normalità: il cliente si è detto tranquillo, non mostrando alcun segno di arrabbiatura. Anche voi avreste reagito con tale calma nel caso in cui aveste visto circolare la vostra vettura? Fateci sapere nell'apposito spazio commenti che siamo alquanto curiosi.