Porsche voleva registrare il suo suono esclusivo per gli EV ma l'Ue ha detto no

Se una vecchia Porsche 911 con motore Tesla non vi ha fatto saltare sulla sedia, sappiate che la casa di Stoccarda ha tentato di registrare come marchio il proprio suono proprietario per i suoi veicoli elettrici in Europa. Tuttavia, l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto la richiesta.

Porsche aveva descritto il suono come "futuristico, melodioso e ritmico" e aveva fatto paragoni con la musica e suoni iconici come la Quinta Sinfonia di Beethoven e le spade laser di Star Wars. Tuttavia, l'EUIPO non ha condiviso questa visione.

L'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto la richiesta di marchio da parte di Porsche per il suono sviluppato per i suoi veicoli elettrici. L'EUIPO ha affermato che il suono, sebbene imiti il rumore di un motore a combustione interna accelerando, non è distintivo e non permette ai consumatori di distinguere i prodotti e i servizi di Porsche da quelli di altre società.

Inoltre, l'EUIPO ha sottolineato che il suono non è una composizione musicale e che i riferimenti di Porsche a suoni di serie e film non sono più rilevanti nell'attuale contesto. Di conseguenza, la richiesta di marchio è stata respinta.

Porsche ha anche inaugurato la sua prima stazione supercharge appena fuori Bingen am Rhein, in Germania. La nuova infrastruttura è provvista di ogni servizio e si pone in concorrenza con la rete supercharge di Tesla.