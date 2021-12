Porsche Vison GT, il concept virtuale che propone gli stilemi per le sportive EV del brand

Il prossimo 4 marzo 2022 uscirà Gran Turismo 7, l’acclamato racing game di Polyphony Digital, e per l’occasione Porsche ha progettato un prototipo da portare in pista sui circuiti virtuali del video game. La Porsche Vision GT non è solo un concept virtuale ma anche un modello che detta gli stilemi del design che vedremo sulle sportive EV del brand.

In questi ultimi anni molte case costruttrici hanno prodotto un prototipo dedicato al gioco, compresa Jaguar con la Vison Gran Turismo SV da oltre 1900 CV, e per la prima volta anche Porsche si unisce alle danze con la sua Vision GT, che a differenza degli altri produttori, mostra un design futuristico ma non irreale, e per certi versi simile alla recente Porsche Mission R elettrica da 1100 CV, presentata in occasione del Salone di Monaco.

L’auto infatti non è un mero esercizio di stile da inserire in un videogioco, ma ha una sua valenza all’interno della casa di Zuffenhausen, come conferma Peter Varga, direttore del design esterno di Porsche AG: “La Porsche Vision Gran Turismo è più di una semplice fantasia di gioco. È uno sguardo realistico al futuro che sicuramente ci aiuterà con lo sviluppo negli anni a venire”.

E bisogna ammettere che Porsche aveva un bel catalogo di vetture da cui attingere per un progetto di questo tipo se pensate ai modelli del progetto “Porsche Unseen”, tra i quali spiccava la bellissima Porsche 919 Street, ispirata alla vettura che ha corso e vinto la 24 ore di Le Mans.

La Vision GT di Porsche è una vettura piccola, leggera ed efficiente, la massima espressione di quello che si potrebbe fare con le odierne tecnologie unite alla propulsione elettrica. Il corpo vettura ricorda le vetture a motore centrale, ma molto più bassa e aerodinamica grazie all’assenza di un propulsore termico tradizionale, con gruppi ottici che seguono gli stilemi presentati nella recente Mission R.

Telaio e carrozzeria sono realizzati in titanio e fibra di carbonio, materiali che ritroviamo anche all’interno, in un abitacolo dal gusto dannatamente racing, realizzato con l’utilizzo di materiali vegani e con una strumentazione completamente trasparente che sfrutta la tecnologia degli head-up display, mentre nel mondo virtuale di Gran Turismo 7 sarà ancor più futuristica, con l’utilizzo di ologrammi.

Le prestazioni ipotetiche di questa vettura sono sconosciute, e probabilmente verranno svelate una volta uscito il gioco. Invece è sicuro che non entrerà mai in produzione, ma siamo curiosi di scoprire come i nuovi modelli riutilizzeranno le idee proposte dal suo design.