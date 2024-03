Porsche Vision Renndienst, il mini van di Stoccarda che rimase segreto per due anni

Ma ci avete mai pensato a una Porsche familiare? No, la Cayenne non vale, visto che non stiamo parlando né di SUV, per quanto grandi possano essere, e né tantomeno di crossover, ma di monovolume pure. Ecco, a quanto pare l'azienda di Stoccarda non è in grado di produrre solo coupé sportive e berline lussuose, ecco il suo progetto segreto...

Si chiama Vision Renndienst ed è un mini van concept realizzato dal marchio tedesco nel 2018 ma tenuto nascosto per ben due anni. Di questo prototipo, infatti, non si è mai saputo nulla fino al 2020, quando è apparso nel libro 'Porsche Unseen' che mostrava tutti i progetti rimasti incompiuti e mai mostrati dello storico brand. Ma qui non sono le dimensioni a rendere unica la concept car (a proposito: ecco la sola e unica Porsche 911 a quattro porte esistente al mondo).

Forse vedere una Porsche di queste misure può causare qualche spaesamento, eppure il punto principale è il design ultra futuristico di questa vettura, che la rende quasi goffa. L'obiettivo del suo designer (Michael Mauer), infatti, era quello di ricreare l'immagine di una navicella spaziale; e beh, a quanto pare ci è riuscito in pieno. Le forme sinuose e in qualche modo anche 'strambe' della Vision Renndienst viste dal frontale e in parte anche lateralmente possono riportare l'idea della Audi A2 (con le giuste proporzioni), una delle auto di serie più alternative della storia delle quattro ruote. In realtà il prototipo si ispira al furgoncino Volkswagen Type 2, che a cavallo tra gli anni '50 e '60 seguiva le squadre di racing di Porsche (sapete che un uomo ha acquistato senza saperlo una delle Porsche 911 più esclusive della storia?).

Interessanti le fiancate della vettura. Sul lato conducente, anche se qui non esiste alcun lato conducente, la finestratura è minima, e dalla forma alternativa, mentre sul lato destro invece il vetro copre buona parte della fiancata. Nell'abitacolo c'è posto per 6 posti a sedere, posizionati in modo unico: tre nel retro, due in mezzo e uno in cima, ovvero quello del guidatore (per l'appunto) posizionato al centro della plancia. Alimentazione full electric e, infine, una serie di soluzioni che ormai siamo abituati a vedere in molte auto di ultima generazione, come gli specchietti retrovisori sostituiti da telecamere e un pianale completamente piatto.