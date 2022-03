Porsche Vision Gran Turismo è realtà: non è più un semplice concept per Gran Turismo 7!

Il futuro del motorsport con vetture elettriche potrebbe avere già un chiaro aspetto nella nuovissima Porsche Vision Gran Turismo, concept realizzato dal produttore di Stuttgart per il videogioco Gran Turismo 7 e divenuto realtà in un modello dal design e dalla potenza eccezionali.

Grazie allo YouTuber, appassionato di sim racing e pilota Jimmy Broadbent, abbiamo avuto a possibilità osservare da vicino quello che potrebbe essere stato negli anni un sogno per gli appassionati di automobili, specialmente coloro che gradiscono design futuristici. Nella storia del videogioco di casa Polyphony Digital abbiamo potuto vedere diverse vetture sorprendenti, tra cui l’iconica Nike ONE 2022 disegnata da Phil Frank di Nike e vista su Gran Turismo 4, ma non tutte sono state realizzate per portarle su pista.

Il caso della Porsche Vision Gran Turismo è ben diverso, però, in quanto la casa tedesca ha voluto realizzarla mostrando al pubblico il potenziale futuro delle corse EV. Ci troviamo dinanzi a una automobile dalle linee sinuose, con un abitacolo che si apre verticalmente, interni minimalisti e cruscotto in vetro con tre display. La potenza? Porsche Vision Gran Turismo eroga ben 1.300 cavalli e può passare da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi.

Purtroppo il video di Broadbent si ferma alla dimostrazione dell’esperienza di guida nel videogioco per PS5 – a proposito, se siete interessati vi rimandiamo alla nostra recensione di Gran Turismo 7 -, ma non va esclusa la pubblicazione di un video dedicato dalla stessa Porsche che, magari, ci delizierà con una corsa su pista nelle prossime settimane.

Nel mentre, come ci si poteva aspettare, il conflitto ucraino sta incidendo sulla catena produttiva Porsche.