Porsche Vision 357 Speedster: un omaggio elettrico al glorioso passato

Porsche ha presentato al Goodwood Festival of Speed la Vision 357 Speedster, una concept car che celebra il trentesimo anniversario del famoso festival britannico e i 75 anni della casa automobilistica di Stoccarda. Questa sportiva scoperta, inoltre, rende omaggio alla sua antenata più iconica: la Porsche 356.

La Vision 357 Speedster è una vettura completamente elettrica basata sulla Porsche 718 GT4 ePerformance: i motori elettrici derivano dalla Porsche Mission R, mentre il telaio è preso in prestito dalla 718 GT4 Clubsport. La Vision 357 presenta gli elementi tipici delle Porsche Speedster, come un parabrezza compatto e corto e la capote che copre il sedile del passeggero. Le citazioni alla classica 356 sono innumerevoli, come il profilo tondeggiante del frontale e il motivo a griglia verticale nel posteriore, che integra la terza luce di stop. Anche i cerchi da 20 pollici in lega di magnesio sono ispirati a quelli della Porsche 356 A.

Gli interni sono essenziali e volti alla leggerezza e, di conseguenza, alla sportività. Il guscio di sedile in fibra di carbonio è integrato nel telaio monoscocca, mentre l’imbottitura della seduta è realizzata in Racetex. La carrozzeria presenta una combinazione bicolore, Marble Grey e Grivelo Grey Metallic, impreziosita da una serie di grandi loghi che celebrano il settantacinquesimo anniversario Porsche.

All’inizio dell’anno, Porsche ha svelato la vettura gemella: la Vision 357 coupé. A differenza della Speedster, che è totalmente elettrica, la prima 357 è basata sulla Porsche 718 Cayman GT4 RS, equipaggiata con un motore sei cilindri boxer da 4,0 litri.