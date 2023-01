Porsche Vision 357, concept per i 75 anni della 356: il mito incontra il futuro

Porsche ha presentato il suo nuovo concept Vision 357, un omaggio alla mitica 356 Roadster che quest'anno spegne le 75 candeline: si tratta di un prototipo che rivede in chiave moderna l'iconica vettura nata l'8 giugno del 1948.

Porsche aveva anticipato nella giornata di ieri l'arrivo di un concept e detto fatto: la scorsa notte ha tolto i veli al suo nuovo bolide, un progetto su cui gli ingegneri tedeschi dello Style Team si sono potuti sbizzarrire, cercando comunque di restituire al pubblico una supercar che non snaturasse troppo il suo stile.

E così che la Porsche Vision 357 regala delle forme sinuose che fanno confluire la storia della mitica 356, auto considerate fra le più iconiche e leggendarie di tutti i tempi, in una fuoriserie moderna. Il passo è corto, come da tradizione, le superfici sono invece morbide, e l'abitacolo risulta essere compatto. Il nuovo prototipo di Stoccarda prevede un parabrezza avvolgente, mentre la coda è sinuosa e collega direttamente il lunotto al parafango posteriore, con una griglia che integra la terza luce dello stop.

Ovviamente circolari le luci anteriori, ma perfettamente mimetizzate nella carrozzeria, mentre le colorazioni scelte sono state Ice Grey Metallic e Grivola Grey Metallic, un classico fra fine '40 e anni '50. Sotto il cofano, un motore 4.0 litri da sei cilindri boxer già montato sulla Cayman GT4 RS, auto che Espargaro si è regalato pochi giorni fa, e dalla potenza di 500 cavalli.

Il carburante è un e-fuel, quindi molto attento all'ambiente, e troviamo anche un'alta percentuale di fibre naturali nella carrozzeria per strizzare l'occhio alla sostenibilità. A completare il tutto, i cerchi in lega da 20 pollici in magnesio con i coprimozzo in carbonio e le telecamere al posto degli specchietti laterali. Chi vorrà ammirare la Porsche Vision 357 potrà farlo al Drive Forum di Berlino, all'evento per i 75 anni del marchio che aprirà domani 27 gennaio e chiuderà a metà del prossimo mese.