Porsche ha venduto quasi 20.000 Taycan in sei mesi: è un successo

Alcune ore fa Porsche ha condiviso i dati inerenti la vendita globale di veicoli relativa alla prima metà del 2021, e a quanto pare si tratta di numeri a dir poco eccitanti, poiché la crescita nel Q2 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 è risultata essere del 28 percento grazie a ben 81.670 esemplari venduti.

Nel complesso Porsche ha piazzato ben 153.656 unità nei primi sei mesi di quest'anno, è il merito anche della famiglia di Taycan che, con un incremento su base annua del 248 percento, è stata preferita da 10.750 automobilisti solo nel Q2 2021 per un market share interno del 13,2 percento. La prima metà del 2021 ha fatto segnare 19.822 Taycan vendute, ed è lecito attendersi che entro la fine dell'anno solare verranno consegnate almeno 40.000 Taycan e Taycan Cross Turismo.

A dominare la classifica della casa di Stoccarda sono i super SUV: Cayenne (in arrivo la anti-Urus da 640 CV) ha piazzato 44.050 unità per una crescita del 12 percento, mentre Macan è stata scelta 43.618 voler per un incremento del 27 percento. Il gradino più basso del podio è occupato dalla 911 per via dei suoi 20.611 esemplari, e a chiudere il tutto ci pensano Panamera e 718 Boxter/Cayman.

Da sottolineare è il fatto che sul suolo europeo Porsche i veicoli plug-in proprietari occupino il 40 percento delle vendite complessive, e Detlev von Platen, membro del consiglio di amministrazione per la divisione vendite e marketing di Porsche AG, ha commentato come segue:"Siamo estremamente deliziati circa l'elevata domanda per le nostre auto sportive, poiché l'incremento nelle consegne per la prima metà dell'anno è superiore a quella del mercato nel suo complesso. Il tasso di elettrificazione sta crescendo in tutti i mercati. Questi sviluppi confermano il sentiero che abbiamo intrapreso tramite la nostra strategia. In Europa circa il 40 percento dei veicoli consegnati ha un motore elettrico, che siano essi completamente elettrici o plug-in hybrid. La nostra priorità è quella di continuare a realizzare i sogni dei nostri clienti."

Prima di lasciarvi alle vostre faccende non possiamo non rimandarvi alla nostra recentissima prova: abbiamo attraversato il nord della Francia a bordo di una Porsche Taycan Cross Turismo.