Porsche Unseen: l'assurda Porsche 919 Street e altri modelli mai visti

Porsche ci ha regalato negli ultimi giorni le anteprime di concept finora segreti. La campagna "Porsche Unseen" era il preludio di un nuovo libro ufficiale, curato da Stefan Bogner. L'auto in copertina è una grandissima sorpresa che farà sorridere ogni appassionato...

Ricordate la Porsche 911 GT1 Straßenversion? Era la versione stradale della temibile GT1 destinata alla 24 Ore di Le Mans. Il pazzo regolamento di quel periodo storico, parliamo del 1996, ci regalò versioni omologate di mostri da pista. Cosa sarebbe successo se ciò fosse avvenuto anche con il regolamento LMP1? Porsche è stata affascinata dall'idea al punto di costruire nel 2017 un modello in argilla in scala 1:1 di una 919 adattata alla strada. La Posche 919 Street sulla carta manteneva il sistema ibrido da 900 CV e le stesse dimensioni e passo della variante da WEC / Le Mans. Manca solo il grosso alettone posteriore, senza di esso le forme appaiono ancora più futuristiche e uniche, non a caso il suo "sedere" è protagonista della copertina del libro.

Ora abbiamo anche nuove informazioni, e una visione più completa, della sportiva aperta ispirata alla Porsche 550-1500 RS Spyder: è battezzata Porsche Vision Spyder ed è un progetto del 2019. Essa rappresenta un'interpretazione in chiave futuristica del linguaggio visivo Porsche: curve morbide e familiari si intervallano ad elementi rigidi e scultorei.

Sappiamo di più anche sulla strana Porsche a guida autonoma mostrata ieri, si chiama Renndienst van concept ed è stato ideata nel 2018. Prende ispirazione dal Volkswagen Transporter T1, riesce ad accogliere comodamente ben sei persone al suo interno e ,come ipotizzato da noi, si tratta di un veicolo elettrico. È la visione del futuro della mobilità da parte di Porsche.

Il libro Porsche Unseen contiene quindici diverse vetture inedite realizzate da Porsche Design Studio tra il 2015 e il 2019. Le sue 328 pagine sono divise nei capitoli "Spin-off", "Little Rebels", "Hyper Cars" e "What's Next?". L'opera è disponibile da oggi, esclusivamente in formato tedesco/inglese, a poco meno di 70€. Se siete curiosi di queste Porsche segrete ulteriori informazioni arriveranno nel 2021, quando Porsche mostrerà i concept nel suo museo e realizzerà video ad hoc per la serie 9:11 Magazine.