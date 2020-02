Porsche Turbo Charging, la stazione di ricarica per EV più potente d'Europa

Porsche Turbo Charging: è la stazione di ricarica per le auto elettriche più potente d'Europa. Dovrebbe poter dare 100Km/h di autonomia in appena 5 minuti. Vediamo tutto quello che sappiamo sul nuovo fiore all'occhiello di Porsche.

Il Porsche Turbo Charging è ospitato presso lo stabilimento di Lipsia e vanta una capacità massima mostruosa, ben 7mW. In Europa non esiste un'altra stazione di ricarica per le automobili elettriche in grado di batterla.

Solo per i clienti Porsche? Ebbene no, possono usare l'infrastruttura anche i proprietari di veicoli elettrici di altri brand. Se l'auto ha la Combined Charging System connection (CCS2) possono sfruttare la ricarica a velocità rapida. La bella notizia è che fino a Marzo le ricariche sono gratis. I tedeschi sono piuttosto fortunati sotto questo punto di vista, perché già i residenti di Wolfsburg possono contare su un'offerta di VW del genere, anche se in questo caso l'offerta dura addirittura fino alla primavera del 2021.

Il Porsche Turbo Charging dispone di ben 12 colonnine a corrente continua da 350kW e altre 4 a corrente alternata da 22 kW.

Ricordiamo che la Porsche Taycan non rimarrà ancora a lungo l'unica elettrica nella line-up del brand tedesco. Sono attese con trepidazione anche la Porsche 718 elettrica e la Porsche Macan EV, che dal 2023 potrebbe rimpiazzare definitivamente il modello a motore termico — anche se per i primi anni si limiterà ad affiancarlo. Chi sa se per quella data non vedremo il nuovo standard ultra-potente di Porsche replicato anche in altre parti d'Europa.