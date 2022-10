Porsche Tribute Carrera RS Package: un allestimento per la 911 GT3 RS che onora l'antenata

A distanza di qualche settimana dalla presentazione dell’incredibile Porsche 911 GT3 RS, la casa di Zuffenhausen annuncia il debutto di uno speciale pacchetto a lei dedicato: si chiama Tribute to Carrera RS Package ed è riservato al mercato americano: assieme ad una livrea dedicata offre un orologio, dei modellini e anche degli NFT.

I clienti che opteranno per questo allestimento speciale dovranno sborsare 314.000 dollari (circa 317.800 euro), ovvero quasi 100.000 dollari in più rispetto al costo del modello nella sua versione standard, ma all’interno di questo pacchetto è già compreso il kit Weissach (godetevi il giro al Nurburgring della Porsche 911 GT3 RS Weissach guidata da Bergmeister).

Ma cosa offre nello specifico questo pacchetto che onora la Carrera RS 2.7 originale? Prima di tutto l’auto è disponibile in una sola colorazione, ovvero bianca con dettagli in Python Green per gli specchietti, per i cerchi in magnesio e per le decalcomanie sulla fiancata.

La stessa tinta viene poi utilizzata sulle chiavi, e anche all’interno dell’abitacolo, ad esempio sulle varie cuciture e sui badge RS cuciti sui sedili. Ma le sorprese non finiscono qui, perché assieme alla vettura arriverà un orologio Porsche Design Cronograph 911 GT3 RS, con la parte posteriore della cassa che riprende il design dei cerchioni, ma ci saranno anche due modelli in scala 1:43 della vettura in questione e della sua antenata Carrera RS 2.7.

Infine, il Tribute to Carrera RS Package porta con sé anche il mondo degli NFT, con i clienti che riceveranno degli specifici badge digitali quando visiteranno determinati circuiti o quando parteciperanno ad eventi del brand, ma a tal riguardo Porsche ha assicurato che arriveranno informazioni aggiuntive in un prossimo futuro.