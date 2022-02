Porsche sta trasformando la fabbrica per prepararsi ai modelli 718 elettrici

Le Cayman e Boxster di prossima generazione saranno elettriche, e per questo Porsche sta iniziando i preparativi per accoglierle nel migliore dei modi. La casa di tedesca ha investito circa 500 milioni di euro per apportare tutte le modifiche necessarie alla fabbrica di Zuffenhausen, dove verrano appunto costruite le nuove sportive 718.

Ricordiamo infatti che la road map Porsche dice che per il 2025 un terzo delle vetture prodotte dalla casa dovranno essere elettriche, mentre per il 2030 dovranno diventare i due terzi. Per raggiungere tali obiettivi ci sono già le varie declinazioni della Taycan (qui trovate la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo) a cui si aggiungerà la Porsche Macan EV attesa per il 2023.

E le nuove 718 dovrebbero condividere la piattaforma PPE del Gruppo VW proprio con il SUV EV della casa, dato che le nuove Boxster e Cayman saranno soltanto elettriche, a differenza della 911 che, stando ad alcune voci di corridoio, dovrebbe avere un motore termico almeno per i prossimi dieci anni.

Secondo il portale tedesco Automobilwoche, una volta ultimate le modifiche alla fabbrica, lo stabilimento di Zuffenhausen riuscirà a produrre sia le 911 che le 718, con quest’ultime che dovrebbero entrare in produzione nel 2023 e a livello tecnologico si baseranno sulla Mission R Concept.

Car & Driver invece ha aggiunto che le nuove 718 saranno disponibili in due varianti, una con singolo motore che muove le ruote posteriori, e una con due motori per ogni asse, così da avere la trazione integrale. In ogni caso le somiglianze con la Mission R difficilmente riguarderanno la potenza, che sulla Concept è superiore ai 1000 CV, ma potrebbero risiedere nel peso contenuto e nella tecnologia di ricarica.