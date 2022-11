Porsche toglie i veli dalla 911 Dakar al Salone dell'auto di Los Angeles

Finalmente la Porsche 911 Dakar si svela al pubblico in occasione del Salone dell’auto di Los Angeles come una 911 che strizza l’occhio al fuoristrada, con un assetto rialzato e gomme specifiche per l’offroad. E diventerà anche un veicolo più raro del normale, visto che ne verranno prodotte solo 2.500 unità.

Dopo averla vista più e più volte avvolta in un banale wrap nero, adesso possiamo godere della linea rialzata e delle features che caratterizzano la 911 Dakar, che prima di tutto sfoggia un assetto rialzato di 2 pollici (circa 5 centimetri) che però può incrementare di altri 1.2 pollici quando serve grazie ad un sistema di sollevamento che porta il sollevamento totale a poco più di 8 centimetri.

L’altezza massima si può utilizzare fino ad una velocità massima di 170 km/h, dopodiché il sistema si disattiva e riporta l’assetto in condizioni standard, mentre la velocità massima del veicolo è limitata elettronicamente a 240 km/h a differenza delle sue sorelle, anche perché come anticipato l’auto appoggia su pneumatici specifici per l’utilizzo in strada e fuoristrada.

L’auto adotta cerchi da 19 e 20 pollici rispettivamente per l’asse anteriore e posteriore, e calzano pneumatici Pirelli Scorpion “all-terrain” creati appositamente per la vettura, con una misura di 245/45 davanti e 295/40 dietro (guardate quanto è estrema la Porsche 911 che ha raggiunto la vetta del vulcano più alto del mondo).

Sotto al cofano riposa lo stesso motore flat-six da 3.0 litri twin-turbo da 480 CV della 911 Carrera 4 GTS, e le somiglianze continuano poi alla voce trasmissione, con un cambio automatico PDK a 8 rapporti e la trazione integrale. Rispetto alla sorella stradale però, sulla 911 Dakar ci sono due nuove modalità di guida dedicate al fuoristrada chiamate Off-Road e Rallye: la prima alza al massimo l’assetto ed è adatta ai terreni più complessi, mentre la seconda è perfetta per la guida veloce sullo sterrato, con la ripartizione della coppia spostata sul posteriore.

La Dakar è dunque la 911 più avventurosa della gamma, e infatti propone una serie di features dedicate come un telaio portatutto e una tenda da tetto, e non mancano poi diverse appendici attorno alla carrozzeria che le danno un look più aggressivo e pronto ad ogni tipo di strapazzo. I più sportivi invece potranno aggiungere il Rallye Design Package che aggiunge una livrea personalizzata con tanto di tabella portanumero.