Porsche tocca la vetta del vulcano più alto del mondo con due 911 prototipo

Il brand Porsche viene associato alle sportive stradali che propone in gamma, ma nella storia ha dimostrato di saperci fare anche in offroad: la 959 era nata per competere nel mondiale Gruppo B, mentre la prima 911 a trazione integrale vinse la Dakar nel 1985. Oggi invece, due 911 speciali hanno conquistato il vulcano più alto del mondo.

Queste due 911 prototipo sono state portate in uno dei tracciati fuoristrada più duri dell’America Meridionale, per salire sulla vetta del vulcano Ojos del Salado in Cile, a quota 6.007 metri, dopo un severo percorso estremamente provante per le auto non solo in termini di terreno ma anche di temperature, che raggiungevano anche i 30° C sotto allo zero.

L’esperto pilota Romain Dumas ha guidato la spedizione al volante di una di queste due 911 prototipo, che sono riuscite nell’impresa grazie alle modifiche apportate al mezzo. I componenti chiave della vettura sono gli assali a portale con cui è stata equipaggiata, che hanno permesso di alzare l’assetto di marcia fino a 350 mm dal terreno, in accoppiata ai nuovi paraurti anteriore e posteriore che permettono angoli di attacco più generosi per non fermarsi di fronte a nulla.

La ciliegina sulla torta è il set di ruote specifiche per l’offroad, con pneumatici da 310 mm di larghezza su ogni lato del veicolo. Inoltre i tecnici hanno dotato l’auto del cosiddetto “Porsche Warp-Connecter”, ovvero un collegamento meccanico tra tutte e quattro le ruote, che permette di avere costantemente carico su ogni ruota anche nei tratti in cui il veicolo viene messo al limite in termini di articolazione.

Sotto al cofano invece il motore resta di serie e in particolare parliamo del cuore che pulsa all’interno della Porsche 911 4S, il flat-six da 3.0 litri capace di 450 CV. E per finire, le due auto vestono livree realizzate ad hoc per l’occasione, con una versione che porta il nome del modello 911, e un’altra con uno schema colori ispirato alla Porsche 963 LMDh che debutterà in gara nel 2023.