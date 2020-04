Porsche Taycan vs Tesla Model S: sfida d'accelerazione mozzafiato

Porsche in più occasioni ha ripetuto di non ritenere le Tesla dei competitor naturali della sua elettrica Taycan, eppure è inevitabile non fare un confronto. Lo youtuber Janko Lind ha realizzato una sfida mozzafiato tra una Tesla Model S e una Porsche Taycan.

La sfida prende piede nelle strade innevate della Svezia, e nonostante il clima la Porsche Taycan 2020 indossa le gomme estive. Un bell'azzardo, che nulla toglie però alla spettacolarità di questo confronto.

Prima della gara Lind si è fatto un bel viaggio a bordo della Porsche Taycan mettendo alla prova il bolide elettrico made in Germany. Dal tracciato alla casa dello youtuber ci sono ben 300Km di distanza, e in prossimità della meta ha dovuto fare una sosta per una ricarica (con circa 45Km di autonomia restanti). Non male, ora capiamo perché anche Bill Gates ha deciso di acquistare una Porsche Taycan.

Il video di Lind è un'ottima occasione per conoscere meglio la Porsche Taycan, visto che nell'intro e nella parte successiva alla gara fornisce diverse informazioni preziose sulla vettura.

Ma torniamo al confronto tra le due elettriche di lusso. Curiosi di sapere come è andata nel duello Model S vs Porsche Taycan? Se siete qui soprattutto per la gara vi basta andare al minuto 8:30 del video. Vi consigliamo comunque di tenerlo trai preferiti per un secondo momento, perché anche le parti meno "adrenaliniche" meritano assolutamente di essere viste.

