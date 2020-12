La Porsche Taycan vola: le vendite sono eccezionali

La Porsche Taycan è la prima vettura completamente elettrica ad esser stata sviluppata dalla blasonata casa automobilistica tedesca, e finora ha incarnato un grande successo di pubblico e critica.

Finora le vendite della vettura sono andate benissimo (questi i numeri di agosto 2020), e a quanto pare durante lo scorso mese di novembre hanno fatto registrare nuove vette. A quanto pare il modello è il più apprezzato del brand nel Regno Unito.

Per il momento non sono ancora arrivati dati precisi e ufficiali nel merito, ma Porsche ha confermato ai colleghi di Autocar che la Taycan ha venduto molto più dei modelli tradizionali, superando anche il sempreverde SUV Macan nel corso del mese appena conclusosi.

La compagnia pare abbia piazzato bem 2.216 esemplari tra tutti i modelli del proprio portfolio in appena 30 giorni sul suolo inglese, e cioè più delle unità distribuite da brand di massa come Citroen e Honda consentendo a sé stessa di superare i comunque buoni risultati ottenuti nel novembre del 2019. Purtroppo dall'inizio del 2020 i numeri non sono propriamente entusiasmanti soprattutto a causa della pandemia di coronavirus, che ha causato un crollo verticale delle vendite senza precedenti in primavera.

Secondo quanto riportato da Autocar sembra che la Taycan si sia piazzata al primo posto tra le "berline di lusso" più acquistate dai britannici, surclassando modelli tradizionali presenti sul mercato da decenni, come la Mercedes Classe S, la BMW Serie 7, la stessa Porsche Panamera e anche la Audi A8.

Più in generale sono le auto mosse a batteria a riscontrare una crescita importante. In linea di massima il market share è ancora in mano alle motorizzazioni benzina e diesel, ma le auto completamente elettriche e quelle ibrida stanno rimontando a ritmi incessanti.

Per non allontanarci dalla casa automobilistica tedesca vogliamo porre l'accento sulle performance della Porsche Taycan Turbo S: come potete notare voi stessi tramite una fantastica gara d'accelerazione, la EV è riuscita a battere persino la McLaren Senna. Tra le altre cose, pochi giorni fa un esemplare di Taycan Turbo S ha fatto registrare un record sensazionale sul quarto di migliomentre sfidava una Tesla Model S.