La Porsche Taycan Turbo S diventa la nuova Safety Car della Formula E per il 2022

Questo weekend si riaccendono i motori ibridi delle auto del mondiale WRC 2022 a Monte Carlo, ma dalla prossima settimana si avviano anche i propulsori elettrici dell’ottava edizione del campionato Formula E, che per il 2022 dà il benvenuto alla nuova safety car fornita da Porsche, basata sulla Taycan Turbo S.

La casa di Zuffenhausen ha già un team impegnato all’interno della competizione, ma come spiegato da Thomas Laudenbach, vice presidente di Porsche Motorsport: “Con la Taycan Turbo S come safety car ufficiale, stiamo dando un importante contributo alla sicurezza in pista e sottolineando anche l'importanza della Formula E per Porsche Motorsport”.

L’auto è stata quindi preparata per il suo scopo, con l’adozione di tutte la dotazione necessaria per girare all’interno di un circuito: ci sono il roll bar, l’estintore, i sedili da corsa e le cinture di sicurezza a sei punti. Inoltre è comparso un pannello in carbonio su cui alloggiano una serie di switch per l’attivazione di varie funzionalità della vettura, legate principalmente all’illuminazione esterna, che conta sui LED lampeggianti sul tetto e sulle luci supplementare presenti sul paraurti anteriore e posteriore.

Il propulsore rimane quello di serie, capace di poter tenere a bada le 22 auto da corsa che la seguiranno. Il motore elettrico Porsche produce 761 CV, quanto basta per farle toccare i 100 km/h in soli 2,8 secondi con una velocità massima di 260 km/h, soltanto 20 km/h in meno rispetto alla velocità di punta delle Formula E di seconda generazione.

Esteticamente è invece caratterizzata da una livrea che ricorda i colori di tutte le 11 squadre che prenderanno parte al campionato, e che mostra gli sponsor tecnici ed organizzativi della competizione.

La Porsche Taycan Turbo S (se siete interessati a queto modello, non perdete la nostra prova della Porsche Taycan Cross Turismo) non sarà però la sola safety car del campionato, dato che in alcuni appuntamenti verrà sostituita da alcuni modelli della gamma BMW, come la i8 Coupé e Roadster, e dalla Mini Electric Pacesetter safety car già vista nella scorsa stagione.