La Porsche Taycan Turbo sfida la Harley-Davidson LiveWire: chi vince?

Di recente non è mancata occasione per vedere la Tesla Model 3 sfidare moto elettriche e non, pensiamo alla Zero SR/F oppure alla Suzuki GSX-R 1000, oggi però tocca alla Porsche Taycan mettersi alla prova - contro un altro modello iconico, la Harley-Davidson LiveWire 100% elettrica.

Una sfida che promette parecchie emozioni, poiché da una parte abbiamo una delle auto elettriche più potenti in circolazione (parliamo della Porsche Taycan Turbo) e dall’altra una delle moto a batteria più prestanti del mercato. La Taycan in questione produce 500 kW di potenza, che equivalgono a circa 670 CV, con ben 850 Nm di coppia subito disponibili. Certo essendo una vettura a quattro ruote, comprensiva di batteria agli ioni di litio alquanto capiente da 93,4 kWh, il suo peso arriva a 2.380 kg, un parametro da non sottovalutare in sfide di questo tipo.

La LiveWire invece si ferma a 249 kg, con una potenza di 78 kW (circa 105 CV) e 116 Nm di coppia istantanea. Sulla carta dunque c’è davvera poca storia, per sapere però com’è andata davvero la sfida non dobbiamo fare altro che mandare in play il video presente in pagina. Ebbene la Taycan ha avuto, come prevedibile, la meglio, bisogna ricordare però che la Harley ha la velocità massima autolimitata a 177 km/h, mentre la Porsche può tranquillamente raggiungere i 260 km/h. Inoltre la vettura tedesca ha anche ricevuto un boost d’accelerazione nel corso dell’ultima estate, cosa che l’ha resa ancora più scattante e imprendibile in fase di partenza. In ogni caso si è trattato di un esperimento goliardico, senza alcuna valenza “scientifica”, come spesso accade con le drag race. Un classico divertissement, che va preso come tale.