La Porsche Taycan Turbo S vista da vicino da Kim di Like Tesla

Della Porsche Taycan abbiamo parlato abbondantemente su queste pagine, anche perché rappresenta un punto di svolta per la produzione di EV europea. Parliamo della prima vettura elettrica capace di affrontare davvero a muso duro la tecnologia di Tesla, che oggi conosciamo più da vicino grazie a Kim di Like Tesla.

La YouTuber ha potuto ammirare la nuova sportiva elettrica Made in Germany a uno dei più grandi raduni di EV del Nord America, ad Atlanta, dove un team Porsche ha portato una delle due unità attualmente presenti negli Stati Uniti. Ricordiamo che la Taycan non è ancora ufficialmente commercializzata, inoltre tutti gli ordini del 2021 (circa 20.000 unità) sono esauriti da tempo, ci vorrà il 2022 per poter acquistare una di queste bestie elettriche direttamente in concessionaria.

Nello specifico la Taycan protagonista del video è una potente Turbo S, l'unità top gamma della line-up, con ben 750 CV di potenza, Launch Control e funzione overboost. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in appena 2,6 secondi, a differenza dei 3 secondi necessari alla versione Turbo standard, con 670 CV di potenza. Entrambe le auto possiedono le quattro ruote sterzanti e la velocità limitata elettronicamente a 260 km/h.

Al di là delle caratteristiche note, il video ci mostra anche il baule anteriore della vettura, a dir la verità di dimensioni ridotte rispetto a quelli Tesla, con i tecnici Porsche che hanno mostrato anche la dotazione standard presente a bordo vettura - come il triangolo d'emergenza ad esempio, obbligatorio in Europa.