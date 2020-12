La Porsche Taycan Turbo S sfida una Lamborghini Aventador SVJ: elettrico o V12?

Non abbiamo mai nascosto la nostra passione per le drag race e le sfide di accelerazione in generale. Le proponiamo spesso su queste pagine, la “gara” di oggi però è destinata a lasciare un segno deciso, molto più di altre. I colleghi di Lovecars hanno deciso di far sfidare una nuova Porsche Taycan Turbo S e una Lamborghini Aventador SVJ.

Una sfida estremamente interessante, che ancora una volta mette a confronto una supercar tradizionale, alimentata dalla benzina, e una nuova supercar totalmente elettrica - proveniente fra l’altro da un produttore iconico come Porsche. La Lambo poi non monta un V8 o un V10, abbiamo un V12 da 6.5 litri particolarmente arrabbiato, in grado di percorrere lo 0-100 km/h in appena 2,8 secondi.

Ciò che rende davvero interessante la sfida è però la potenza della Taycan Turbo S, che sulla carta ha la perfetta parità con la Aventador. 2,8 secondi per lo scatto 0-100 km/h, stesso power output. Dove la Taycan dovrebbe vincere a mani basse è la coppia, un bestiale 1.050 Nm che mette paura. La Lambo si ferma a 690 Nm, inoltre non può fare affidamento sullo scarico immediato dei motori elettrici, è però in vantaggio sul peso: 1.769 kg contro i 2.370 kg dell’elettrica tedesca.

Vi abbiamo messo un po’ di curiosità con questi dati? Bene, perché è arrivato il momento di mandare in play il video in pagina... Se non volete spoiler, smettete ora di leggere, dobbiamo però annunciare il vincitore: è la Taycan signori, guardare per credere.