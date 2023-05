Porsche Taycan Turbo S e Lucid Air Performance si sfidano sul quarto di miglio

La Rimac Nevera ha registrato 23 record del mondo in una sessione di test, dimostrando di essere l’auto elettrica più veloce del momento, ma il mercato è ricco di diverse vetture EV altrettanto veloci e a buon mercato rispetto ai milioni necessari per la sportiva croata, ma chi la spunta tra Porsche Taycan e Lucid Air?

Il team di carwow ha messo a confronto i due modelli nella loro versione più potente, dunque da una parte c’è la già nota Porsche Taycan Turbo S e dall’altra la Lucid Air Performance, arrivata in Europa soltanto di recente. In termini di prezzo non sono certo rivali, dato che la seconda richiede un esborso ben più importante, ma in quanto a prestazioni la sfida si preannuncia intensa.

Come sappiamo, la Porsche Taycan Turbo S può contare su un powertrain dual-motor capace di 761 CV e 1050 Nm di coppia, scaricati a terra su tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione a due marce, e trattandosi di un’elettrica il peso non è certo da sottovalutare, con la bilancia che segna 2.295 kg.

La Lucid Air Performance arriva equipaggiata con un powertrain dual-motor che eroga la bellezza di 1.111 CV e 1.390 Nm di coppia, che anche qui vengono scaricati a terra su tutte e quattro le ruote, che devono però sopportare un peso leggermente superiore, con l’ago della bilancia che si ferma a 2.383 kg.

Come spesso accade nelle prove organizzate da carwow, ci troviamo di fronte ad un classico confronto tra auto più potente ma più pesante contro auto più leggera ma meno potente. Dunque chi la spunta in fondo al quarto di miglio? E quale delle due auto si ferma prima nel test di frenata? Niente spoiler, a voi il piacere di scoprire la vincitrice, ma come di consueto i valori in campo sono molto simili.