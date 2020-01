La Porsche Taycan Turbo S delude in efficienza: MPGe di soli 68 punti

Chi acquista una Porsche lo fa per risparmiare sul carburante? Probabilmente no e lo stesso vale per la nuova Porsche Taycan, che pur essendo elettrica è quantomai affamata di energia. Di recente sul sito fueleconomy.,gov è apparsa la valutazione della variante Turbo, ora è arrivato il momento della più potente Turbo S.

Secondo l'ente americano che controlla i consumi delle auto in vendita, la nuova Porsche Taycan non sarebbe un grandissimo investimento dal punto di vista dell'efficienza. La Taycan Turbo ha infatti ricevuto un indice MPGe di 69 (ovvero miglia per gallone, quanta strada si percorre con un singolo gallone di carburante), un risultato non troppo esaltante che permette però - nonostante tutto - di risparmiare 2.500 dollari in carburante in 5 anni.

Giusto per farvi capire meglio, una Tesla Model 3 Standard Range Plus 2019, molto più attenta al consumo di energia e meno nervosa della Taycan Turbo, ha un MPGe di 141, capace di far risparmiare 5.000 dollari di carburante in 5 anni. Ebbene l'ente ha ora testato anche la Taycan Turbo S, versione top gamma del produttore tedesco, assegnando un MPGe ancora più basso: 68, com'era facile aspettarsi vista la potenza maggiore della vettura.

Questo ci dimostra che non sempre l'elettrico è sinonimo di risparmio assoluto, del resto chi prende una Porsche lo fa per la qualità dei materiali, il prestigio del marchio e le altissime prestazioni, non certo per risparmiare benzina o elettricità...