Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo contro monster truck: la sfida che nessuno si aspetta

Già sappiamo cosa è in grado di fare la Porsche Taycan Cross Turismo su terreni ostili, a partire dalle 69 ciambelle consecutive sul ghiaccio degne di un Guinness World Record. Ma ora è il momento di vedere uno stunt pubblicitario probabilmente senza precedenti, con una "sfida" tra Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo e monster truck

Avete letto bene: il mostruoso camion a metanolo da quasi 5500 kg e 1.500 cavalli ha sfidato su un tracciato sterrato il veicolo EV concepito per l’uso specialmente fuoristrada, in grado di arrivare ad appena 750 cavalli. Nonostante questa evidente differenza sulla carta, Porsche ha organizzato una gara contro Linsey Read, pilota professionista di Monster Jam, per riprenderla e mostrarla ai fan.

Lo spettacolo non è certamente mancato, non solo per le foto mozzafiato scattate dal marchio tedesco, ma specialmente bel video immortalato tra GoPro, droni e videomaker professionisti. La battaglia tra le due è stata indubbiamente impari, dato che il monster truck ha passato i grandi salti come se nulla fosse e derapato per tutta l’arena con estrema agilità. Ancora una volta, però, nel divertimento caotico la Taycan Turbo S Cross Turismo si è mostrata molto abile su terreni difficili. Lo stunt pubblicitario, insomma, ha funzionato!

Nel mentre, meglio prepararsi al lancio della Porsche 911 Dakar da sterrato.