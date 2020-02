La Porsche Taycan Turbo S è una bestia da quarto di miglio: il video

Oramai lo sappiamo, la prima EV di Porsche è una vettura incredibilmente veloce in accelerazione. La Taycan Turbo S ha infatti mostrato di poter scattare da 0 a 96 km/h in appena 2,4 secondi, andando a inserirsi nei tempi delle supercar più veloci in commercio nonostante il suo peso.

A breve potremmo vedere la tedesca sfidare la rivale diretta Tesla Model S Performance in una drag race definitiva, ma nel frattempo i ragazzi di DragTimes hanno caricato un video su YouTube che mostra la Turbo S percorrere il quarto di miglio in un tempo eccellente. La EV ha a disposizione circa 750 cavalli di potenza in modalità Overboost, e grazie allo sprint dell'elettricità si muove dalla linea di partenza con grande autorevolezza.

La prima prova la vede tagliare il traguardo in appena 10,529 secondi ad una velocità in uscita di 204 km/h. Il secondo test l'ha vista ancora più veloce, con un tempo di 10,522 secondi per il quarto di miglio e un tempo da 0 a 100 km/h di 2,59 secondi. La differenza è quasi impercettibile, ed è quasi sicuramente dovuta alla reattività del conducente. Il risultato finale è comunque leggermente inferiore e quello ottenuto dalla Tesla Model S Performance, che aveva chiuso in 10,410 secondi.

Di recente la EV tedesca è stata sottoposta ad una moltitudine di test diversi. Uno di questi riguardava la velocità di ricarica, dove è stata messa a confronto con la Model 3 di Tesla. Sorprendente invece quanto ottenuto da una Taycan Turbo S in un giro veloce completato dallo "Stig" sul tracciato di Top Gear, e concluso in un tempo inferiore a quello fatto registrare dalla Bugatti Veyron.