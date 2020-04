Con la Porsche Taycan Turbo S sulle autostrade tedesche a 270 km/h

Se c'è una nazione dove possedere un'auto sportiva ad alte prestazioni ha davvero è un senso, quella è certamente la Germania. Nonostante i limiti di velocità siano in discussione da tempo, a oggi molte autostrade del Paese permettono di schiacciare l'acceleratore senza imposizioni, ammirate ad esempio come si comporta la Porsche Taycan Turbo S.

Non è la prima volta che qualcuno lancia l'elettrica Porsche Taycan Turbo S su un'autostrada tedesca, questa volta però il record visto nei mesi scorsi è stato alquanto battuto. Mettetevi comodi e mandate in play il video presente in pagina, ripreso con una GoPro a mo' di soggettiva del conducente. L'auto è impostata nella modalità più sportiva e ha il Launch Control attivo, funzione che permette partenze ancora più fulminee senza pericolo che le ruote slittino.

Una volta pronta, la Taycan Turbo S ha dimostrato di poter toccare i 100 km/h partendo da ferma in appena 2,8 secondi (ricordiamo chela Turbo S è la più potente della gamma), i 200 km/h in 9,7 secondi, i 250 km/h in appena 17,8 secondi. Il 100-200 è poi possibile in 6,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunta è stata di 269 km/h. Davvero impressionante, non credete? Per acquistare questa bellezza, lo ricordiamo, ci vogliono 190.000 euro di base...