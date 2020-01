La Porsche Taycan Turbo S va da 0 a 96 km/h in appena 2,4 secondi

I ragazzi di Car and Driver hanno testato a fondo la Porsche Taycan Turbo S, e ne è uscito fuori che la sua accelerazione è sbalorditiva e all'atto pratico è più veloce rispetto ai dati forniti dalla stessa casa.

Infatti è stata portata da 0 a 96 km/h in soli 2,4 secondi, tempo che la piazza al terzo posto in assoluto tra le vetture migliori in questa specialità mai testate da Car and Driver. Meglio hanno fatto soltanto la Porsche 918 Spyder e la Lamborghini Huracan Performante. Il tempo inoltre la pone davanti alla Porsche 911 Turbo S, che aveva impiegato 2,5 secondi.

Continuando ad accelerare la Taycan Turbo S arriva a 209 km/h in 10,5 secondi. Non siamo a conoscenza però di ulteriori dettagli sullo stato della EV al momento dei test. Infatti è importante sapere il tipo di superficie sulla quale sono stati svolti e soprattutto conoscere la quantità di carica che aveva a disposizione. Quest'ultimo fattore infatti può influenzare in modo sensibile l'output di potenza generato dai motori elettrici.

Una prova recente effettuata da Drag Times aveva ottenuto un tempo di 2,67 secondi con una percentuale di carica residua del 56%, mentre il quarto di miglio era stato coperto in 10,88 secondi. I risultati condivisi da Car and Driver pongono la Taycan Turbo S al pari della Tesla Model S Performance con aggiornamento "Raven", quindi sarebbe ora molto interessante vederle sfidarsi in un testa a testa.

Elon Musk ha adesso in programma, per la berlina premium californiana, un ulteriore incremento dell'autonomia, che si attesterà sui 650 km per singola carica: un dato pazzesco che la pone ai vertici assoluti della categoria con grande distacco. I produttori rivali, compresa Porsche, fanno infatti fatica a tenere il passo in questo campo, e probabilmente le cose resteranno invariate per molto tempo.