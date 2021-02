La Porsche Taycan Turbo S va da 0 a 250 km/h in un lampo

La Porsche Taycan Turbo S è una delle migliori vetture elettriche in circolazione. Non soltanto per le sue rinomate prestazioni, ma anche per il modo nel quale le combina con la praticità e la qualità dell'abitacolo, dove si possono ottenere performance pazzesche in totale comfort e silenzio.

Riguardo le specifiche tecniche, la variante Turbo S si posiziono al top della gamma grazie a ben 750 cavalli di potenza e 1.050 Nm di coppia istantanea con modalità Overboost attivata, per cui la macchina passa da 0 a 100 km/h in un lampo e supera i 260 km/h di velocità massima.

Per quanto concerne lo scatto da 0 a 100 km/h abbiamo numerosi esempi, ma stavolta vogliamo concentrarci sulla sua abilità di arrivare a 250 km/h da ferma. I ragazzi del canale Automann-TV non hanno nascosto affatto tale curiosità, pertanto hanno deciso di portare sulla solita Autobahn tedesca un esemplare di Taycan Turbo S e di lanciarlo a tutta velocità.

In base al calcolo, la vettura ha dimostrato di poter raggiungere i 250 km/h da ferma in circa 15 secondi. Il tempo, se paragonato a quello di altre berline sportive, è assolutamente eccezionale, ma supercar come la McLaren 720S od anche la Ferrari F8 Tributo si esprimono in registrazioni inferiori ai 12 secondi, nonostante spesso paghino un ritardo nello scatto da 0 a 100 km/h rispetto all'elettrica tedesca.

Nel frattempo la casa di Stoccarda sta approntando una variante più versatile della EV: è in arrivo la Porsche Taycan Cross Turismo, un'elettrica che non teme il fuoristrada. Per chiudere vogliamo rimandarvi ad una curiosità alquanto particolare, poiché un esemplare di Taycan Turbo S ha di recente battuto il Guinness World Record di velocità massima in un edificio chiuso.