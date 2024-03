Porsche Taycan Turbo GT, il teaser della 'Porsche hardcore': arriva l'11 marzo

Attraverso un'immagine teaser, Stoccarda ha anticipato una nuova iterazione ad alte prestazioni del suo veicolo elettrico, la Porsche Taycan, offrendo uno sguardo sul suo profilo distintivo in vista dell'attesa presentazione della prossima settimana.

Dalle parti della sede Porsche di Zuffenhausen, ci si prepara al debutto della "Taycan più dinamica di sempre". Questa sarà svelata l'11 marzo alle 8:00 EST. Il teaser mostra un pilota con casco a bordo dell'auto dotata di un prominente spoiler posteriore, suggerendo che potrebbe essere il modello che finalmente supererà la Tesla Model S Plaid.

Porsche ha frequentemente testato una versione ad alte prestazioni del Taycan sul circuito del Nordschleife, ma al momento sono state divulgate poche informazioni ufficiali. Secondo le ultime notizie, sembra che questa nuova versione di punta sarà denominata "Taycan Turbo GT" e potrebbe sviluppare fino a 1.000 cavalli. La configurazione esatta dei motori che trasmetteranno questa potenza all'asfalto non è ancora stata resa nota, ma l'attenzione non si concentra solo sulla potenza del motore.

Oltre ai notevoli cambiamenti estetici, come il grande spoiler posteriore, le immagini spia che sono state catturate negli scorsi mesi, suggeriscono un'attenzione particolare all'aerodinamica del sottoscocca e si prevedono modifiche alle sospensioni, freni in carbo-ceramica e ruote personalizzate con pneumatici ad alto grip. Per quanto riguarda l'interno, ci si aspetta l'impiego di sedili Recaro e ulteriori rifiniture in Alcantara e fibra di carbonio: anche qua, non sono state rese note le immagini chiare dell'abitacolo.

Dopo il recente lancio della gamma Taycan standard per il 2025 e l'introduzione della prima Macan completamente elettrica, Porsche sta progressivamente ampliando la sua presenza nel settore dei veicoli elettrici. Tuttavia, ciò non preclude l'impegno continuo dell'azienda verso tecnologie di abbattimento delle emissioni per i veicoli ICE, indicando che Porsche ha ancora molta strada da percorrere prima di abbracciare completamente la transizione verso la mobilità completamente elettrica.

Porsche Taycan "standard" 2024 è disponibile con diverse migliorie rispetto alla versione dell'anno precedente: più potenza, autonomia e velocità di ricarica. Oltre a raffinate modifiche stilistiche, tutte le varianti beneficiano di un equipaggiamento più completo e di nuove funzionalità. La nuova Taycan 2024 offre prestazioni superiori, con accelerazioni più rapide e un'autonomia estesa fino al 35%. Inoltre, Porsche ha implementato interventi per migliorare l'efficienza complessiva, con aggiornamenti al powertrain e alle tecnologie di gestione termica.