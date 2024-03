Una Porsche Taycan Turbo GT ben configurata costa quanto tre Tesla Model S Plaid

Ammettiamolo: giocare con il configuratore Porsche è sempre divertente, sia per sognare modelli che molti di noi non potranno mai avere (qualcuno ha detto 911 GT3?), sia per capire a che punto sia possibile far lievitare il costo di un nuovo veicolo. Potevamo tirarci indietro dopo l’arrivo della nuova Porsche Taycan Turbo GT?

Parliamo non solo della Taycan più potente mai creata ma anche della Porsche di serie più potente in assoluto, soprattutto se dotata del Pacchetto Weissach che la rende un bolide da pista assoluto (lo stesso bolide capace di segnare record a Laguna Seca e al Nuburgring). Non sorprende dunque scoprire che la nuova Taycan Turbo GT ha un prezzo di listino di 249.188 euro IVA inclusa. Prezzo “a partire da”, perché poi ovviamente il configuratore Porsche ci dà la possibilità di aggiungere elementi di ogni tipo, sia estetici che tecnici.

Ebbene una Turbo GT ben configurata è in grado di costare quanto tre Tesla Model S Plaid, la super berlina di Elon Musk a tre motori e 1.020+ CV di potenza elettrica, un modello che in Italia parte da 110.990 euro. Pur aggiungendo i pochi optional messi a disposizione da Tesla, non si superano i 127.925 euro, inclusi documenti legali e messa a disposizione. Significa che già di base con una sola Porsche Taycan Turbo GT si possono (quasi) acquistare due Model S Plaid Full Optional. Ovviamente si tratta di un confronto puramente indicativo, la qualità dei materiali utilizzati da Porsche e la disponibilità degli accessori, per non parlare della sezione dedicata alla personalizzazione, non sono minimamente equiparabili.

Sul fronte della potenza invece c’è più battaglia: la Tesla Model S Plaid vanta 1.020 CV mentre la Turbo GT arriva a 1.034, sull’accelerazione 0-100 km/h però vince Tesla con 2,1 secondi contro i 2,3 della tedesca (2,2 con Pacchetto Weissach). Sull’americana è più alta anche la velocità massima: 322 km/h contro i 290 della Porsche (305 con Pacchetto Weissach). Quasi superfluo aggiungere che i dati prettamente tecnici non bastano per valutare la qualità di una vettura, bisognerebbe portarle in pista per dare un giudizio su tenuta di strada, comportamento di freni e sospensioni ecc. Le differenze di listino però sono evidenti...

