La Porsche Taycan Turbo delude l'EPA: solo 324 km di autonomia

Chi acquista una Porsche Taycan elettrica lo fa certamente per il prestigio del marchio, la comodità a bordo e le altissime prestazioni, oltre che per l’ottima autonomia promessa dalla compagnia tedesca. L’EPA americana ha ora assegnato l’autonomia ufficiale della sportiva.

Secondo l’ente oltreoceano però, solitamente molto rigido e sempre al di sotto delle stime europee WLTP, i risultati non sarebbero poi troppo incoraggianti. La Porsche Taycan Turbo avrebbe infatti fatto registrare appena 201 miglia con una singola carica, il che equivale a 324,4 km, dato certamente inferiore al range WLTP che parla di 381-450 km.

Un’autonomia alquanto bassa visto il grande pacco batteria da 93,4 kWh installato nel pianale, il che farebbe pensare a una scarsa ottimizzazione generale. Si parla infatti di 488 Wh per miglio sul circuito misto, 303 Wh per chilometro, un’efficienza davvero al di sotto delle aspettative, anche peggio delle tanto criticate Audi e-tron e Jaguar I-PACE.

In città va anche un pochino peggio, 308 Wh/km, mentre in autostrada saremmo a 295 Wh/km. Il grado MPGe combo, che determina l’efficienza di un’auto in termini di consumi, è stato di appena 69. Ora, o Porsche deve ottimizzare meglio la sua vettura oppure l’EPA ha test troppo stringenti, di certo sarà dura far digerire agli utenti americani questa valutazione ufficiale...