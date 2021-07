La Porsche Taycan Turbo batte la Tesla Model 3 Performance? La prova sul rullo

La scorsa settimana abbiamo avuto la possibilità di guidare la nuova Porsche Taycan Cross Turismo sulle strade della Francia del Nord, e a brevissimo uscirà il nostro speciale. Nel frattempo però proviamo a rispondere a questa domanda: è più potente la Tesla Model 3 Performance o la Porsche Taycan Turbo?

Prova a rispondere a questo quesito il nostro amico Matteo Valenza, che ha portato sul rullo sia una Porsche Taycan “normale” che una versione Turbo, confrontando poi i risultati con la sua Tesla Model 3 Performance. La Taycan standard è stata provata in modalità Sport, anche perché oltre non va, mentre la Turbo permette di utilizzare anche la Sport Plus. La Tesla Model 3 Performance invece è stata impostata su Modalità Track. Ebbene la Taycan standard ha ottenuto 432 CV di potenza, 843 Nm di coppia con una curva di accelerazione molto morbida e costante e un cambio passo che arriva con un pizzico di ritardo ma che dà la sensazione di grande accelerazione.

La Taycan Turbo ha fatto segnare 563 CV e ben 1325 Nm, una coppia davvero fuori di testa che però mostra una curva di accelerazione “calante” rispetto alla sorella. Nonostante questo però le prestazioni rimangono brutali, in grado di battere anche la Model 3 Performance: in questo caso siamo a 461 CV e 1098 Nm, con una curva molto simile alla Taycan Turbo. Possiamo inoltre anticiparvi che abbiamo provato la nuova Cross Turismo 4S e la Turbo S, con prestazioni da urlo… rimanete su queste pagine per sapere tutto su ciò che abbiamo combinato in Francia.