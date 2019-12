La Porsche Taycan Turbo potrebbe avere un'autonomia piuttosto deludente

La Porsche Taycan Turbo, in arrivo entro il 2020, ha ricevuto un'analisi non eccezionale per quanto concerne l'autonomia in rating EPA. Il risultato la porrebbe al di sotto di concorrenti quali Audi e-tron, Jaguar I-PACE e praticamente tutte le vetture Tesla.

Infatti l'autonomia per singola carica è stata attestata attorno ai 323,4 chilometri, a fronte dei 381-450 km rilevati in ciclo WLTP che, si sa, non si avvicina molto ai valori effettivi riscontrati nella vita reale.

Tutto questo nonostante un pacco batteria da ben 94,4 kWh, il quale è tutt'altro che modesto se comparato a quello delle vetture rivali. Il dito è quindi puntato verso l'efficienza, visti i suoi 303 Wh per chilometro percorso, che la pongono tra le peggiori auto elettriche sul mercato, almeno da questo punto di vista. Ecco a voi tutti i dati rilevati:

Autonomia di 323,4 km

Consumi energetici:

combinato: 303 Wh/km

città: 308 Wh/km

autostrada: 295Wh/km

Ricordiamo a tutti che la Porsche Taycan Turbo è mossa da un doppio motore elettrico, che scarica una potenza di 625 cavalli (680 in Overboost) su tutte e quattro le ruote tramite un sistema all-wheel drive, ed è possibile ricaricare la EV dal 5% all'80% in soli 22,5 minuti se connessi ad un'apposita colonnina in corrente diretta.

La sportiva tedesca però suscita meno dubbi quando si parla di performance, visti gli ottimi risultati ottenuti sul tracciato del Nürburgring. Infine ecco un esemplare mentre cerca di sorpassare in autostrada una Tesla Model S, sfondando il muro dei 250 km/h.