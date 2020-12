La Porsche Taycan trova pane per i propri denti: una vecchia Panda 4x4

Ormai è risaputo che la variante più potente della Porsche Taycan è tra le vetture, elettriche e non, più rapide sul quarto di miglio. Allo stato attuale delle cose è davvero arduo trovare una macchina che possa competere con lei in accelerazione, ma al contempo va a piazzarsi tra le auto elettriche più costose in assoluto superando i 100.000 euro.

Nonostante tutto la super berlina tedesca ha avuto difficoltà a competere contro un piccola 4x4 durante una drag race sulla neve. Essendo italiani, eravamo convinti che prima o poi qualcuno avrebbe messo in scena una gara simile: la Taycan ha dovuto vedersela con una vecchia Fiat Panda 4x4 in un contesto molto divertito.

E' chiaro che una sfida del genere non venga presa sul serio, ma al contempo ci teniamo dire che le cose sarebbero potute andare molto male. Come avrete notato anche voi, la strada era non soltanto scivolosa e imprevedibile, ma anche aperta al pubblico. Difatti alla fine del video si nota una vettura intenta a immettersi sulla carreggiata a marcia indietro, e in quel caso sarebbe bastata una piccola sbandata per una conclusione poco piacevole.

Tornando a noi, le macchine ai nastri di partenza sono entrambe dotate di trazione integrale, ma è chiaro che i paragoni sono poco fattibili. La Taycan Turbo S ad esempio arriva ad erogare ben 760 cavalli di potenza, e pure se ci si fionda sulla entry-leve, la variante 4S, si ottiene un bolide da 522 cavalli capace di arrivare a 100 km/h in meno di 4 secondi.

D'altro canto la Fiat panda 4x4 non brilla certamente per le sue performance, ma chi la acquista punta sull'aspetto economico e sulla praticità. Nondimeno la piccola italiana si è difesa bene sulla superficie nevosa, dove la rapidissima elettrica non è riuscita ad evitare il pattinamento.

Nel caso foste interessati all'acquisto di una vettura ad alimentazione alternativa che sfrutti l'energia stoccata nel pacco batterie, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo video di Matteo Valenza: l'esperto prova a indirizzare vari tipi di automobilisti, in base alle rispettive esigenze, verso la EV giusta per ognuno di essi.

In chiusura vogliamo menzionare l'ottimo lavoro artistico applicato ai motori: un designer ha modificato una Porsche Taycan per farla somigliare ad una vera e propria supercar.