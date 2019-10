Porsche Taycan in un testa a testa con TIE Fighter di Star Wars: lo spot

Porsche ha da poco messo sul mercato la sua prima elettrica di sempre. Si tratta della Porsche Taycan del nuovo e inaspettato crossover con l'universo di Star Wars, dove si irrompe nel genere sci-fi facendo riferimento ad una scena dell'ultimo film:"L'ascesa di Skywalker".

Nel breve spot compaiono la Taycan e un TIE Fighter come quello pilotato da Kylo Ren nel teaser originale del film, ed entrambe viaggiano ad altissima velocità mentre si trovano nel bel mezzo del deserto, sollevando non poca polvere, come suggerisce il titolo del video caricato su YouTube:"Kicking up dust".

Dal montaggio pare siano lanciate in corsa nello stesso luogo e allo stesso momento, ma non appaiono mai contemporaneamente a schermo, quindi siamo più facilmente davanti ad "assemblamento cinemetografico" che ad una plausibile apparizione vera e propria durante le riprese.

La presenza di una Porsche in un film futuristico come Star Wars allinea la vettura al tipo di pubblicità messo in atto da Tesla per la sua Roadster, con la sua accelerazione "Ludicrous", garantita anche dal preannunciato "SpaceX Package", il quale donerà alla hypercar prestazioni da astronave galattica, con accelerazioni da 0 a 100 in uno strabiliante tempo di soli 1,9 secondi. Il vero confronto è però più giusto farlo con la Model S, la quale sfida la Taycan in continuazione. Infatti sul Nurburgring le due se le stanno dando di santa ragione, così come nelle gare d'accelerazione.

Comunque la battaglia tra le due case è appena iniziata, e la guerra tra elettriche non avrà un imminente epilogo, proprio come quanto accade per le vicende dell'universo di Star Wars.