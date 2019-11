Porsche Taycan e Tesla Model S devono stare attente: ecco la Karma SC2 da 1.100 cavalli

Karma si presenta al Salone di Los Angeles con un progetto tutto nuovo: il concept di una nuova auto elettrica nominato SC2. Tecnologicamente avveniristica e rivelatrice del design che la casa adotterà per il futuro.

I motori elettrici, montati sia all'anteriore che al posteriore, forniscono un totale di 1.100 cavalli di potenza e 14.000 Nm di coppia sulle ruote. Quest'ultimo numero fa impressione, ma a quanto pare è tutto vero, Karma lo ha confermato in risposta alla chiarificazione richiesta dal portale automobilistico Carscoops. Chiaramente bisogna specificare che la coppia misurata alle ruote è influenzata dalla marcia innestata, quindi è normale fornisca un numero molto più alto del solito, ma comunque sorprendente.

Il risultato è uno 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 1,9 secondi, mentre l'autonomia dichiarata si attesta sui 563 km per singola carica, un dato niente male. "La SC2 di Karma è l'indicatore per il nostro futuro come brand a trazione tecnologica. Ma più di questo, anticipa il linguaggio progettuale futuro, e una stimolante espressione delle future Proprietà Intellettuali di Karma e della sua offerta." Queste le parole del CEO della compagnia, Lance Zhou, che ha aggiunto:"La nostra piattaforma aperta ci serve come banco di prova per nuove tecnologie e partnerships, dove noi forniamo ingegneria, design, tecnologia e gli altri risorse di personalizzazione."

Oltre ai numeri assurdi questo bolide dispone di freni carbo-ceramici, sospensioni pushrod da gara e della trasmissione proprietaria con vectoring della coppia. Il pezzo forte della casa è però il sistema "Drive and Play". Esso funziona tramite un sistema di cattura delle immagini a 360 gradi tramite sensori lidar, che eseguono uno scan 3D dell'ambiente circostante mentre si guida la SC2. Dopo aver registrato tutta la sessione la si può riprodurre a macchina ferma, trasformando la SC2 in un simulatore di guida, in grado di restituire le sensazioni già provate alla guida, oppure affinare le proprie abilità di pilota.



Porsche Taycan e Tesla Model S sono quindi avvisate, ma adesso ammirate la Karma SC2 nella galleria in basso.