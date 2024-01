La nuova Porsche Taycan ha superato il record al Nurburgring della Tesla Model S Plaid

A quanto pare ci sarebbe una velocista imbattibile tra le berline EV, e avrebbe appena sgretolato un record mica così facile da battere. Stiamo parlando della nuova Porsche Taycan, che al Nurburgring, stando a quanto riferito dal brand tedesco, ha stracciato il risultato della Tesla Model S Plaid...

Tutto rimane ancora avvolto nel mistero. Infatti, Porsche si è limitata a dichiarare il risultato registrato in pista dal prototipo "pre-serie", così com'è stato definito, della Taycan. Un numero che nasconde dietro di sé un mondo intero. L'azienda di Stoccarda parla di un risultato di 7 minuti, 7 secondi e 55 millesimi di secondo, e ciò vorrebbe dire che la nuova berlina elettrica avrebbe superato in velocità la Model S Plaid di ben 17,681 secondi, limando la distanza con la Rimac Nevera, che aveva fatto registrare un tempo pari a 7:05.298.

Ma, parlando di confronti, è possibile anche fare un paragone in casa Porsche. Infatti, la nuova Taycan avrebbe chiuso al Nurburgring con 26 secondi di anticipo rispetto a quanto fatto dall'attuale Taycan Turbo S (Porsche Taycan Turbo S: update 'segreto' aumenta le prestazioni in maniera importante). Inoltre, per arrivare a tale risultato, sulla Taycan "pre-serie" sarebbero state apportate alcune modifiche; poche, ma sostanziali.

La nuova Taycan, dunque, sarebbe più sicura e avrebbe dei nuovi sedili da corsa e un nuovo rollbar. Nemmeno due mesi fa parlavamo del prezzo della Porsche Taycan a picco sul mercato dell'usato, sottolineando alcune sue pecche, con la nuova versione però saremo probabilmente costretti a rivedere il valore dell'elettrica tedesca. Comunque sia, Porsche ha dichiarato che il video della prova su pista verrà rilasciato a metà marzo, proprio quando verranno resi noti altri dettagli sulla nuova generazione della berlina EV.