La Porsche Taycan si spegne in fase di marcia? La NHTSA indaga

La Porsche Taycan, la prima auto 100% elettrica del marchio di Stuttgart, si sta rivelando un grande successo. Il suo debutto worldwide è stato salutato con vendite al di sopra delle aspettative, ora però per la sportiva a zero emissioni arriva una tediosa grana: la NHTSA americana ha avviato un’indagine.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha aperto un file d’inchiesta riguardante la Porsche Taycan e in particolare la questione un presunto problema riguardante la perdita di energia. Diversi utenti americani hanno lamentato il difetto: sembrerebbe che in fase di guida la Taycan perda tutta la sua potenza. In alcuni casi poi sarebbe addirittura impossibile rimettere in moto la vettura.

La NHTSA ha deciso di aprire un’inchiesta in seguito a 11 segnalazioni di “Power loss”, ovvero perdita di potenza; nove di queste sarebbero state raccolte dall’Office of Defects Investigation della NHTSA, le restanti due dal TREAD (Transportation Recall Enhancement, Accountability and Documentation). I casi riguarderebbero sia auto costruite nel 2020 che nel 2021, con perdite di potenza sia a macchina ferma che in fase di marcia - cosa ben più pericolosa, con un utente che ha raccontato: “L’auto ha frenato di colpo e si è fermata in mezzo alla strada”.

In ben 6 casi poi è risultato anche impossibile riaccendere il veicolo una volta fermo del tutto. Sotto accusa, almeno preliminarmente, ci sarebbe il sistema elettrico da 12 V della Taycan, che funziona con una banalissima batteria da 12 V, utile soprattutto alla climatizzazione e all’infotainment - e che nella Taycan sarebbe connessa in qualche modo anche ai controlli motore.

Porsche Nord America è stata informata della cosa e ha subito rilasciato una dichiarazione: “Siamo a conoscenza dei 9 casi e che la NHTSA sta indagando, cosa che rappresenta una routine in queste situazioni. Risponderemo alle domande della NHTSA nel più breve tempo possibile, vogliamo risolvere il problema - qualora confermato - in maniera rapida. Tutte le Taycan in circolazione sono sicure, non abbiamo registrato incidenti collegati a questo problema”.