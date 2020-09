Porsche Taycan sorprendente: vende più degli altri modelli

Mentre l'industria automobilistica continua a soffrire gli effetti della pandemia di coronavirus, anche se in misura minore rispetto ai mesi di marzo e aprile, Porsche ha condiviso dei sorprendenti dati di vendita circa lo scorso mese di agosto.

Due mesi fa la casa tedesca aveva condiviso con orgoglio i numeri commerciali sulla nuova, e fantastica, Porsche 911, la quale nella prima metà del 2020 ha avuto un'accoglienza più calorosa da parte dei consumatori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Adesso però, a far esultare il produttore di vetture di lusso ci pensa la sua prima vettura completamente elettrica, la Porsche Taycan: la EV è il prodotto Porsche di maggior successo in assoluto durante il mese di agosto sul suolo europeo, grazie a 1.183 unità vendute. A seguire troviamo l'immancabile 911 con 1.097 unità e a chiudere il podio è la Cayenne con 771. In ordine segue la Macan (646 unità), la Cayenne Coupé (554 unità), la 718 (517 unità) e infine l'ammiraglia Panamera che chiude la classifica (278 unità).

Tecnicamente, nel caso deste un'occhiata ai numeri in calce condivisi su Twitter da Car Industry Analysis, dovrebbe essere la Cayenne a troneggiare. In realtà però la vettura è suddivisa in due modelli differenti: Cayenne e Cayenne Coupé. Contemporaneamente preoccupa la situazione della Panamera, che ha avuto un crollo nelle vendite del 71 percento facendo registrare una certa freddezza anche sul suolo statunitense con un calo del 45 percento nella prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Giusto per fare una comparazione, rivali come la Mercedes Classe S o come la BMW Serie 7 hanno fatto molto meglio, sia in Europa che negli Stati Uniti.

Se il trend dovesse continuare supponiamo che Porsche possa prendere in considerazione l'accantonamento temporaneo della Panamera in favore di un forte rilancio della Taycan, ma non possiamo far altro che aspettare e osservare l'evolversi della situazione.

Avviandoci a concludere vogliamo rimandarvi a due sfide prestazionali le quali coinvolgono sia la Panamera che la Taycan. La prima infatti vede l'una di fianco all'altra una Porsche Panamera Turbo e una BMW M5 Competition: chi vince sul dritto tra le due berline? Infine ecco a voi una drag race fra una Porsche Taycan Turbo S e una McLaren 720S: è riuscita la supercar inglese a mantenere il primato?