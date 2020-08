La Porsche Taycan diventa selvaggia grazie al kit di Prior Design

Prior Design non è affatto estranea a modifiche sulle auto elettriche, e difatti molti esemplari di marchi diversi sono stati ritoccati dalla compagnia di tuning, tuttavia questa è la prima volta in assoluto che Prior mette le mani sulla Porsche Taycan definendola:"la piattaforma perfette per un veicolo predestinato al tuning".

Come potete notare anche voi dando un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina, il lavoro svolto sull'estetica è facilmente riconducibile a Prior Dsign. L'elettrica tedesca adesso ha assunto forme completamente diverse grazie ad un kit carrozzeria apposito, il quale ne enfatizza la natura sportiva soprattutto per mezzo di un enorme alettone posteriore fisso.

Inoltre, come ci si dovrebbe aspettare per ogni opera portata alla luce dal tuner, la macchina gode ora di passaruota allargati e forati per ospitare prese d'aria aggiuntive, mentre le minigonne restituiscono un'estetica più spigolosa. Il risultato finale porta la Taycan ad essere più larga sia all'anteriore che al posteriore, rispettivamente di 60 mm e 100 mm. Il team di specialisti tedeschi ha promesso che la berlina elettrica farà "girare le teste dovunque essa passi".

A ogni modo non sappiamo se questa sia una notizia positiva o negativa, e tutto dipende dai gusti degli eventuali acquirenti, ma in chiusura dobbiamo dire che anche i cerchi non sono stock, poiché è stato montato un set aftermarket da 22 pollici di diametro in configurazione a dieci raggi in coppie da due. In compenso però ritroviamo un assetto ribassato, e neanche su questo avevamo dubbi.

Giusto per restare in tema di Porsche modificate, ecco a voi un pazzesco e minaccioso esemplare di 935: la vettura è sportiva ed estremamente essenziale. L'ultima notizia circa la Porsche Taycan concerne invece la modalità degli aggiornamenti tecnici che, differentemente come opera Tesla tramite gli update OTA, dovranno esser applicati rigorosamente in officina, ecco perché.