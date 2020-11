Porsche Taycan si schianta in fase di parcheggio: attenti alla coppia elettrica

La Porsche Taycan è una delle auto elettriche più potenti sul mercato. Anche la 4S, entry level della gamma, ha cifre mostruose: 530 CV e 640 Nm. Un'altra caratteristica intrinseca dell'elettrico è avere tutta la coppia disponibile in qualsiasi istante. Un elemento che ha contribuito a questo disastroso incidente avvenuto in fase di parcheggio.

Il guidatore della Taycan ha probabilmente sbagliato pedale per qualche frazione di secondo, trasformando il parcheggio nel ripido e stretto viale in un bowling automobilistico. La prima vettura viene spostata con una facilità impressionante, mentre il proprietario della BMW Serie 1 blu deve avere un conto in sospeso con il karma: è l'unica vettura parcheggiata in quel tratto di marciapiede e viene colpita dall'alto con precisione chirurgica.

La scena, ripresa da un sistema di videosorveglianza potrebbe avere come protagonista una Taycan Turbo S. La versione top di gamma ha numeri impressionanti: 761 CV di potenza massima, ben 1050 Nm di coppia e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Sulla dinamica dell'incidente si possono fare solo ipotesi, l'idea del pedale sbagliato è tra le più plausibili ma non è da escludere che il guidatore non fosse a conoscenza dell'ondata di coppia che avrebbe scatenato pigiando il pedale dell'acceleratore con troppa decisione.

Il video è visibile in calce. Situazioni simili non sono nuove, ad ottobre una Taycan è stata distrutta alla prima rotatoria. Decisamente di maggior pregio è il filmato del record della Taycan al Nürburgring Nordschleife.