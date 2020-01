La Porsche Taycan si ricarica senza limiti a 100 euro al mese: a Milano le novità 2020

L'articolo che state leggendo nasce al 47esimo piano della Torre Allianz, l'edificio più alto d'Italia per numero di piani (50), location futuristica che Porsche ha scelto - non a caso - per presentare i dati di vendita del 2019 e alcune novità che arriveranno nei prossimi mesi.

Partiamo proprio dalle vetture consegnate da Porsche nel corso dell'anno appena passato, chiuso ancora una volta in crescita rispetto al precedente. 6.710 sono state le unità vendute dal marchio tedesco, così suddivise: 2.917 Macan (43%), 1.596 Cayenne (24%), 1.177 911 (18%), 541 Panamera (8%) e 479 718 (7%). Risultati che hanno fatto dell'Italia il terzo mercato in Europa con un +28% rispetto al 2018, +121% rispetto al 2013.

Una crescita quasi esponenziale, che nel 2020 sarà caratterizzata anche dalla nuova Porsche Taycan (nelle concessionarie da febbraio), la prima 100% elettrica di Stuttgart. Proprio a proposito della Taycan, disponibile a listino in tre versioni 4S, Turbo e Turbo S, Porsche ha annunciato l'installazione della prima colonnina Fast Charge a 350 kW d'Italia, una velocità di ricarica che a oggi solo la Taycan è in grado di supportare.

A proposito di ricarica, sembra che l'80% degli utenti che comprano elettrico preferiscano di gran lunga la ricarica casalinga, motivo per cui Porsche ha pensato a un Wall Connector con contatore dedicato da 11 kW Trifase (che non coincide dunque con i consumi casalinghi), venduto con tariffa flat a 100 euro al mese. Questo significa ricariche illimitate, un'idea che potrebbe cambiare il mercato e dare il via a una nuova era. La ricarica della Porsche Taycan sarà poi gratuita presso location esclusive che hanno stretto accordi diretti con Porsche, sono già più di 130, 200 quelle pianificate nel 2020. Parliamo dunque di un'azienda sempre più elettrica, che entro il 2025 avrà tutto il suo listino elettrificato e guarda a testa alta al futuro.