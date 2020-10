La Porsche Taycan si può restituire dopo 6 mesi: arriva Flex Leasing

Inutile girarci attorno, la nuova Porsche Taycan ha a suo modo scombussolato il mercato delle auto elettriche. Ha messo dei seri bastoni fra le ruote alle sportive Tesla, ha colpito tutti per la sua potenza e velocità di ricarica, anche se a caro prezzo. Per questo motivo l’azienda di Stuttgart ha lanciato Taycan Flex Leasing.

Come già potete intuire dal nome dell’iniziativa, Porsche vi dà modo di prendere la vettura in leasing, non si tratta però di una formula propriamente “standard”. Il marchio vi dà infatti la possibilità di cambiare idea e restituire la Taycan dopo 6 mesi di prova - con tanto di rimborso dell’anticipo per la quota corrispondente ai mesi di leasing non goduti.

Per qualcuno potrebbe essere un azzardo, Porsche però è sicura che non restituirete la Taycan per nessun motivo: a colpirvi, sempre secondo Porsche, sarà la brutale accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi (e fate attenzione se non volete distruggerla alla prima curva), i suoi 260 km/h di velocità massima, la sua potenza di overboost da 560 kW/761 CV.

Ricordiamo poi che l’autonomia della Taycan Turbo S varia fra 388 e 412 km, con la ricarica che può raggiungere ora i 270 kW e prossimamente i 350 kW - ma soltanto presso colonnine compatibili. Certo c’è sempre l’alternativa della ricarica a casa, con Porsche che vi mette a disposizione un Wallbox dedicato da 11 kW e una tariffa flat illimitata da 100 euro al mese. Per tutte le info e per compilare il form di richiesta vi rimandiamo al sito Porsche dedicato.