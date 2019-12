Porsche Taycan prova a superare una Tesla Model S P100D a oltre 250 km/h

La battaglia dell'asfalto tra la Porsche Taycan e la Tesla Model S P100D non accenna assolutamente a placarsi. Le due vetture si sono prima sfidate a suon di numeri e presentazioni, e infine in vari giri veloci effettuati sul Nürburgring che hanno visto un avvicendarsi di tempi eccellenti per entrambe le parti.

Il video che vi proponiamo oggi le becca nuovamente in un testa a testa, e probabilmente è la prima volta che Taycan e Model S si incontrano al di fuori della pista, infatti ci troviamo su un tratto dell'Autobahn, la famosa autostrada tedesca. Le riprese vedono la Porsche tentare il sorpasso della Tesla e, se avete visto il video, conoscete già l'esito del test.

Purtroppo il video è veramente breve, ma è possibile notare alcuni dettagli. La Taycan, come si vede da una rapida inquadratura, ha soli 29 chilometri di autonomia rimanente e viaggia a 250 km/h, mentre la Model S sembra andare leggermente più veloce. Non abbiamo idea della durata di questo "inseguimento", che però siamo certi si sia concluso immediatamente dopo la fine della clip, visto l'avviso di ricarica notificato dalla vettura.

A questo punto ci piacerebbe vedere confrontate la tedesca e l'americana in condizioni di carica simili e completamente stock, solo a quel punto un confronto sarebbe ad armi pari. Voi quale delle due preferite? E perché?

Per restare in tema vi rimandiamo alle nostre foto della Taycan, scattate all'evento tenutosi di recente a Milano. Infine ecco a voi una Tesla Model S che ha raggiunto il traguardo del milione di chilometri percorsi: è Guinness World Record.