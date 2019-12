Porsche Taycan protagonista della serie Top 5: la supercar elettrica vista da vicino

Porsche ha deciso di dedicare un intero appuntamento della sua serie Top 5 alla nuova Taycan, sportiva 100% elettrica che sarà una delle vetture più importanti del 2020.

Grazie al video, lungo quasi 11 minuti, abbiamo la possibilità di entrare “fisicamente” presso il centro di sviluppo Porsche di Weissach, dove Alex Bangula ha raccontato in dettaglio le principali feature della vettura - incontrando inoltre alcuni degli ingegneri impegnati nel progetto Taycan sin dall'inizio.

Innanzitutto si fa la conoscenza dell’ingegnere dell’aerodinamica Michael Hinterbuchinger, che ha spiegato come la Porsche Taycan Turbo abbia un coefficiente di appena 0,22, mentre la Porsche Taycan Turbo S arriva a 0,25. Bangula ha poi incontrato Peter Varga, direttore del design esterno della Taycan, estremamente contento del lavoro svolto dal suo team, in grado di mantenere un profilo sportivo nonostante le batterie nel pianale e il DNA elettrico dell'auto.

Ivo Van Hulten, direttore del design degli interni, ha spiegato invece come l’obiettivo principale fosse mantenere l’alto profilo Porsche anche all’interno dell'abitacolo, ogni cliente avrebbe dovuto avere la sensazione di entrare in un’auto sportiva tradizionale, di altissima gamma. Infine si arriva a parlare dell’assemblaggio dell’auto, totalmente a zero emissioni, presso l’innovativo impianto di Zuffenhausen. Vi ricordiamo che abbiamo visto dal vivo la Porsche Taycan a Milano ed è un autentico capolavoro su quattro ruote, anche se i prezzi partono da poco oltre i 100.000 euro per la Taycan 4S.