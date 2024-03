Porsche Taycan, problemi alla batteria: mesi di attesa per ripararla?

Porsche ha lanciato la nuova Taycan aggiornata al 2024 lo scorso mese di febbraio, tuttavia sembra che il modello precedente abbia dei problemi alla batteria - e i tempi per rimettere tutto in ordine non sembrano essere fulminei.

La Taycan è stato sicuramente un modello di successo per Porsche, che infatti ne vende più di Panamera ormai, ogni veicolo che arriva sul mercato però può essere soggetto a svariati richiami da parte della casa produttrice. Può succedere a tutti, sembra stia capitando anche a Porsche, che soprattutto in Germania sta richiamando alcune Taycan per problemi alle batterie. Attualmente, a dir la verità, sono due le campagne di richiamo sulle batterie della Taycan prima serie; come abbiamo detto, qualsiasi produttore può inciampare in un richiamo più e meno serio, per Porsche però il vero problema è da ricercare altrove.

Esistono infatti pochi centri post-vendita istruiti e attrezzati per risolvere i problemi in questione, motivo per cui risolvere gli attuali problemi alle batterie potrebbe richiedere settimane, forse mesi. In Germania, per farvi capire, esistono soltanto 7 centri post-vendita in grado di gestire lavori sulle batterie ad alta tensione. Entro l’inizio del prossimo anno Porsche conta di averne almeno 20, si tratta in ogni caso di un numero troppo esiguo per gestire in fretta i richiami attualmente attivi. Secondo L’Automobile Magazine, il costruttore avrebbe anche un altro problema: poche scorte di celle, nel caso sia necessario cambiarle i tempi potrebbero dunque allungarsi ulteriormente.

Come ricordiamo spesso, la tecnologia elettrica di massa è sul mercato da pochissimi anni, dunque alcuni meccanismi non possono essere “rodati” alla pari del termico, che al contrario può contare su migliaia di centri di assistenza con esperienza decennale. Come spesso accade, a pagarne le conseguenze maggiori sono “i pionieri”, chi per primo si lancia a capofitto su una nuova tecnologia disponibile.

Speriamo che a bordo di nuova Porsche Macan elettrica, i cui ordini sono oltre 10.000, non si verifichino gli stessi problemi di Taycan. In questo campo, del resto, la tecnologia migliora di anno in anno.

