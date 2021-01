Porsche Taycan prende una rotonda a 182 km/h: l'esito è disastroso

Chiunque abbia mai provato di persona una delle nuove auto elettriche dotate di prestazioni particolarmente elevate, come la Tesla Model S Performance o la Porsche Taycan, conosce benissimo la sensazione di eccitazione che la loro accelerazione immediata restituisce.

L'erogazione della coppia è fulminea e non c'è bisogno di cambiare marcia manualmente, per cui la forza g spinge i passeggeri con estrema violenza verso i sedili come pochi veicoli dotati di motore a combustione interna.

Se da un lato il divertimento è quindi facilmente raggiungibile, dall'altro la responsabilità di dover controllare un missile sulle ruote deve restare sempre molto alta. Basta un piccolo errore per trasformare un'auto elettrica in un pesantissimo proiettile ad alta velocità, e l'esemplare di Taycan del video in fondo alla pagina ne è la riprova.



Come potete notare anche dal post Twitter in calce, caricato sul social da Tesla Owners Mexico, il conducente di una Porsche Taycan Turbo ha dimostrato esattamente come non comportarsi a bordo della berlina sportiva elettrica tedesca. La breve clip evidenzia il fatto che la macchina si trovava a circa 180 km/h un istante prima di approcciare una rotatoria.



Spingersi fino ai 180 km/h a pochissimi metri da una svolta obbligata non lascia spazio a manovre salvavita, e l'individuo a bordo della BEV è passato dalla sonora eccitazione per la rapidità del suo mezzo di trasporto a un grido di spavento dovuto all'essersi accordo di una inevitabile situazione di pericolo.



Il montaggio ci consente poi di passare agli istanti successivi allo schianto, e in questo senso è impossibile non notare il disastro che quest'ultimo ha causato. La cosa più importante in assoluto è che il conducente sia sano e salvo, ma con ogni probabilità la Taycan Turbo ha visto giorni enormemente migliori. Al momento non conosciamo l'entità del danno, ma non ci sorprenderebbero delle scalfitture al fondo o la distruzione di sospensioni e cerchi.



In ogni caso consigliamo a tutti coloro i quali hanno appena acquistato o abbiano intenzione un'auto elettrica prestazionale di fare molta attenzione al volante, soprattutto se inesperti in materia di supercar et similia.



In chiusura, per non allontanarci dalla casa di Stoccarda, vogliamo comunicarvi il debutto di una nuova variante di Taycan: quella con la sola trazione posteriore. Infine, giusto per rafforzare le nostre affermazioni sulla rapidità della BEV, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa gara di accelerazione contro una Lamborghini Huracan EVO.