Porsche Taycan perde il controllo e sale su un'altra auto: il danno è enorme

L'erronea pressione del pedale dell'acceleratore è una causa d'incidente stradale piuttosto comune, diversamente da quanto si potrebbe pensare. Ciò può ovviamente portare a un balzo in avanti della vettura totalmente indesiderato, ed è proprio quanto accaduto di recente al conducente di una costosissima Porsche Taycan.

Grazie al video in alto il contesto è di facile intuizione. Il proprietario della sportiva elettrica tedesca arriva da una stradina sinuosa a bassa velocità e svolta verso destra per immettersi in un vialetto con il probabile tentativo di parcheggiare la vettura. Al tredicesimo secondo del video il conducente schiaccia il pedale del freno a causa dell'elevata pendenza arrestando la corsa, ma pochi istanti dopo la Taycan parte a razzo, svolta verso destra, precipita dal muretto e si infrange irrimediabilmente contro una povera BWM station wagon in sosta.

Il peso della EV sposta la BMW dal bordo del marciapiede indirizzandola verso la strada, mentre la EV stessa finisce per incastrarsi tra la BMW ed il muretto in posizione obliqua. Non c'è alcun dubbio che la Porsche Taycan abbia subito onerosi danneggiamenti, i quali interessano di certo il fondo della macchina, la parte anteriore, il cerchio e la sospensione anteriore destra. Non bisogna poi dimenticare che la Taycan, prima di cadere giù, urta col lato sinistro contro un SUV parcheggiato nel viale ruotandolo di 90 gradi.

Al momento non abbiamo alcuna idea di cosa sia accaduto di preciso, ma il commento alla pubblicazione su YouTube ci può dare qualche indizio sullo stato d'animo del proprietario della Porsche:"Che bella partenza per il proprietario della Taycan".



A proposito di inconvenienti con una Porsche Taycan, ecco a voi l'esperienza di Dwayne "The Rock Johnson con la sportiva elettrica sul set di un film: l'attore è troppo grosso e non riesce a entrare nell'abitacolo. Il campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg invece ci entra benissimo, e ha portato un esemplare della EV al suo limite in pista: ecco il video.